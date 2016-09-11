Объявлены все победители юбилейного "Киношока"

В Анапе прошла церемония закрытия XXV «Киношока». Объявлены все победители.

«Госпожа удача»

Приз "Госпожа Удача" им. Павла Луспекаева с формулировкой "За мужество и достоинство в профессии" вручили туркменской актрисе, народной артистке СССР Мае Гозель Аймедовой и народной артистке России Алле Демидовой.

Алла Демидова получает приз

Основной конкурс

Главный приз «Золотую лозу» получил фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Чума в ауле Каратас».

Приз за режиссуру – «Рассвет» режиссера Лайлы Пакалныня (Латвия-Польша-Эстония).

Приз за сценарий – «Монах и бес» режиссера Николая Досталя. Сценарий написал Юрий Арабов.

Приз за лучшую операторскую работу им. А.Княжинского – «1944», режиссер Элмо Нюганен (Эстония –Финляндия). Операторы Рейн Котов и Март Таниэль.

Обычно на фестивале дают приз за лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль. Но в этом году по решению жюри вручены два приза за лучшую мужскую роль: Тимофею Трибунцеву («Монах и бес» Николая Досталя) и Юозасу Будрайтису («Сад Эдема» литовского режиссера Альгимантаса Пуйпы). Приз за лучшую женскую роль в этом году решено было не давать.

Приз за лучшую музыку – «Мойра» грузинского режиссера Левана Тутберидзе. Музыку к нему написал Нукри Абашидзе.

Специальный диплом – «Тупик» армянского режиссера Арутюна Хачатряна.

Конкурс альманахов/OMNIBUS

Диплом фестиваля достался фильму «Лиризмы» с формулировкой «За непрофессионализм режиссера Николая Бурлака и зрелую самоиронию продюсера Сергея Новожилова».

Также дипломом отметили режиссера Бориса Хлебникова и сценариста Петра Тодоровского за новеллу/составную часть альманаха «День до». Новелла называется «Наследие человечества». Формулировка диплома: «За способность хохотать на краю мрачной бездны».

Наконец, главный приз конкурса OMNIBUS присудили Андрею Сильверстову, автору проекта «Россия как сон».

Короткометражные фильмы

Специального упоминания жюри удостоилась картина «Тамара» режиссера Софии Сафоновой.

Два спецприза получили режиссеры из Грузии: Дея Кулумбегашвили за фильм «Лета» и Давид Пирцхалава за ленту «Отец».

А главный приз конкурса короткометражных фильмов достался «Светлячку» Наталье Назаровой.

Член жюри конкурса короткометражных фильмов режиссер Наташа Меркулова вручает приз продюсеру фильма "Светлячок" Марине Макаровой.

Конкурс телевизионных фильмов

Результаты телевизионного конкурса определялись зрительским голосованием. Третий приз получила картина «Всем всего хорошего» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, второй – «Алла в поисках Аллы» режиссера Алексея Карелина, первый – «Найти мужа Дарье Климовой» режиссера Ивана Мережко.

«Киномалышок»

«Киномалышок» судит детское жюри. Главный приз конкурса достался азербайджанской картине «Урок» режиссеров Рафика Алиева и Джавида Таваккула. За лучшую детскую роль девочки – Марьяна Смирнова, фильм «Ура! Каникулы!» режиссера Максима Демченко. За лучшую детскую роль мальчика – Аманкельды Кусаинов, фильм «Однажды в детском доме», режиссер Серик Абишев и Руслан Магомадов (Казахстан).

Председатель жюри "Киномалышка" Семен Морозов вручает приз Рафику Алиеву, режиссеру азербайджанской ленты "Урок".

Пресса

Приз кинопрессы, аккредитованной на фестивале достался «Рассвету» латвийского режиссера Лайлы Пакалныня.

Кинокритики

Приз гильдии кинокритиков и киноведов «Слон» - ленте «1944» эстонского режиссера Элмо Нюганен. Гильдия также отметила дипломом фильм казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Чума в ауле Каратас».

Виктор Матизен вручает диплом Адильхану Ержанову.

Подпольные призы «Киношока»

Оксана Михеева получила приз за «Эс как доллар, точка, джи» (короткий метр), Андрей Сильверстов за «Россия как сон» (OMNIBUS), Лайла Пакалныня за «Рассвет» (основной конкурс).

Фотографии Наташи Четвериковой