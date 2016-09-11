В Белом доме рассмотрят обращение Илюмжинова

В администрации президента США рассматривается письмо главы Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова к президенту США Бараку Обаме. Об этом «Интерфаксу» рассказал сам Илюмжинов.

По словам главы ФИДЕ, он получил ответ из Белого дома 11 сентября. Другие подробности – в частности, сроки рассмотрения обращения – не уточняются.

Илюмжинов пояснил, что в его письме не содержалась прямая просьба о предоставлении гражданства США, как сообщалось ранее: «В своем обращении я выразил готовность защищать свои права в американском суде и, если для этого будет необходимо американское гражданство, то я был бы готов попросить на личной встрече с Обамой об этом».