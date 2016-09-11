Мемория. Семен Лавочкин

11 сентября 1900 года родился авиаконструктор Семен Лавочкин.

Личное дело

Семен Алексеевич (Симон Альтерович) Лавочкин (1866 – 1960) родился в Смоленске в еврейской семье. Часть детства провел в уездном городе Рославле, где окончил городское училище. Затем учился в гимназии в Курске, окончив ее в 1917 году с золотой медалью. С 1918 года служил в Красной армии, в пограничной дивизии.

В конце 1920 года Семен Лавочкин был демобилизован и направлен на учебу в Московское высшее техническое училище имени Баумана. В училище Лавочкин выбрал аэромеханический факультет, где его преподавателем был Анатолий Туполев. Лавочкин проходил преддипломную практику в конструкторском бюро Туполева, участвуя в разработке первого советского бомбардировщика АНТ-4 (ТБ-1). Окончил обучение в 1927 году, получив квалификацию инженера-аэромеханика.

Первым местом его работы стал авиационный завод в Филях. С 1929 года Лавочкин работал в Москве в конструкторском бюро Ришара, где создавался гидросамолет – торпедоносец открытого моря ТОМ-1. В последующие годы Лавочкин работал еще в нескольких московских конструкторских бюро над самолетами разных типов, пройдя путь до ведущего конструктора. В 1938 году по приглашению Туполева Лавочкин перешел на работу в Главное управление авиационной промышленности (ГУАП) Наркомата обороны СССР.

С тех пор главной специализацией конструктора Лавочкина стали истребители. В 1939 году Лавочкин совместно с Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым разработал истребитель ЛаГГ-3. Самолет был представлен на конкурс, объявленный в тот год правительством СССР, и был признан одним из лучших. В качестве производственной базы для постройки нового самолета трем конструкторам выделили завод № 301 в Химках. Истребитель прошел испытания и был принят к серийному производству.

С 1940 года Лавочкин, Гудков и Горбунов возглавили каждый свое КБ. Семена Лавочкина с частью сотрудников перевели главным конструктором в Горький на серийный завод №21 с задачей наладить выпуск истребителя ЛаГГ-3. В годы войны Лавочкин существенно переработал ЛаГГ-3. В истребителе был заменен двигатель, существенно усилена плоскость крыла, что резко увеличило боевые возможности самолета. Также в военные годы Лавочкин создал десять серийных и экспериментальных истребителей, в том числе Ла-5, Ла-5Ф, Ла-5ФН, Ла-7, широко применявшиеся в боях. Всего в 1941 - 1945 годах были построены 22 500 самолетов конструкции Лавочкина. 21 июня 1943 года авиаконструктор был награжден орденом Ленина и получил звание Героя Социалистического труда.

С 1945 года Лавочкин стал главным конструктором авиазаводов № 81 в Москве и № 801 в Химках. В первые послевоенные годы в конструкторском бюро Лавочкина созданы его последние поршневые истребители - цельнометаллический самолет Ла-9, учебно-тренировочный Ла-180 и дальний истребитель Ла-11. В конце 40-х – начале 50-х годов Ла-9 и Ла-11 составляли костяк истребительной авиации СССР.

А КБ Лавочкина тем временем перешло к разработке реактивных истребителей. Самолет Ла-160, созданный в 1947 году стал первым в нашей стране самолетом со стреловидным крылом. Благодаря новому конструкторскому решению 26 декабря 1948 г. впервые в СССР на истребителе Ла-176 летчик Соколовский достиг скорости звука в полете со снижением.

В 1950 году ОКБ Семена Лавочкина было поручено спроектировать, построить, испытать и внедрить в серию новейшие образцы ракет класса "земля-воздух". В результате им были разработаны наземные зенитные управляемые ракеты, а также ракеты класса "воздух - воздух". В 1955 году лавочкинскими ракетами была оснащена система ПВО «Беркут», защищающая Москву. За создание первых отечественных зенитных управляемых ракет конструкторское бюро Лавочкина в 1956 году было награждено орденом Трудового Красного Знамени, а сам конструктор получил вторую звезду Героя Социалистического Труда. Во второй половине 1950-х Семен Лавочкин и возглавляемое им КБ занимались созданием межконтинентальной сверхзвуковой крылатой ракеты «Буря» и нового зенитного комплекса ПВО «Даль», оснащенного ракетами класса "земля-воздух" большой дальности.

Умер Семен Лавочки во время испытаний на полигоне Сары-Шаган в Казахстане в ночь с 9 на 10 июня 1960 года.

Чем знаменит

Семен Лавочкин

С конца 1930-х годов Семен Лавочкин работал над созданием самолетов истребителей. Многие из спроектированных им моделей (ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7) сыграли огромную роль в воздушных сражениях Второй мировой. Уже при первом применении Ла-5 в боевых условиях с14 по 24 августа 1942 года 19 истребителей совершили 180 боевых вылетов и в 27 воздушных боях летчики полка сбили 16 самолетов противника. В воздушных боях при наборе высоты на больших скоростях немецкий Me-109F от Ла-5 не отрывался, а на малых скоростях из-за большего веса Ла-5 в первый момент отставал, а затем сравнивался с ним по скороподъемности. На виражах наш истребитель заходил в хвост "мессеру", так как радиус виража последнего был больше. Горизонтальные скорости нашего и немецкого самолетов были одинаковы, но на пикировании Ла-5 летел быстрее.

О чем надо знать

Не столь известен проект Лавочкина второй половины 1950-х – первая в мире сверхзвуковая двухступенчатая межконтинентальная крылатая ракета наземного базирования «Буря» (изделие «350», В-350, Ла-350, Ла-Х). Он предназначалась для полетов на расстояние до 8 000 километров, на высотах до 25 километров, достигала скорости 3700 километров в час. Стартовый вес ракеты составлял 95 тонн, вес маршевой ступени 33 тонны, вес боевой части – 2,35 тонны.

«Буря» стартовала с пусковой установки вертикально, постепенно переходила в горизонтальный полет, и на высоте 17 500 м разгоняется до скорости, в три раза превышающей скорость звука. В этот момент отделялась первая ступень. Далее ракета следовала на высоте 17 – 18 км по командам астронавигационной системы управления, при подходе к цели совершала противозенитный маневр, набирая высоту 25 км, и пикировала на цель. Полет на максимальную дальность вместе с подъемом и разгоном длился около 2,5 часов. При разработке «Бури» впервые в СССР был создан сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, сконструирована автоматическая астронавигационная система управления полетом и применена механическая обработка и сварка титановых сплавов.

Прямая речь

«Где бы я ни был, что бы я ни делал, я всегда думал о самолете. Не о том, который уже летает, а о том, которого еще нет, который еще должен быть. Иногда сидишь, смотришь спектакль и вдруг ловишь себя на мысли о самолете. Спектакль отодвинулся куда-то далеко, и перед глазами снова самолет… Я еще не знаю, каким он будет. Смутно пока вырисовываются отдельные детали. Я думаю. Иной человек мог бы сказать: довольно странное занятие – с утра до вечера мерить шагами свой кабинет. Да занятие ли это? Но каждый работает по-своему. Так, шагая, я передумываю и уточняю свою идею. Это труд. Это утомительный напряженный труд. И когда наконец мне становится ясным, какой должна быть эта новая машина, я зову к себе моих товарищей по работе. «Вот что я придумал, – говорю я им, – как вам это нравится?» Они слушают внимательно, что-то записывают, чертят. Начинается обсуждение. Иногда мне кажется, что им слишком нравится моя идея, и я не могу сдержаться. «Критикуйте же, черт возьми!» – кричу я им. Они входят в азарт, и в кабинете поднимается такой шум, что посетители, сидящие в приемной, могут подумать, что тут собрались заклятые враги. Но всем нам дорого наше общее дело, поэтому мы все так горячимся и выходим из себя. Обсуждение кончается. Мы довольны. Теперь, по крайней мере, каждому из нас ясно, в чем он прав и в чем не прав. Теперь можно начинать. И вот на чертежах появляется первая линия. Десятки людей работают над будущим самолетом. Моя стройная машина как бы распадается на отдельные части: мотор, винтовая группа, вооружение, – над каждой частью работают специалисты. И все торопятся – скорее, скорей!»

Из воспоминаний С. А. Лавочкина

«Семен Алексеевич никогда не замыкался в кругу чисто профессиональных интересов. В ту пору, в студенческие годы, разносторонность его устремлений ощущалась особенно отчетливо. Мы успевали делать очень многое — ходили в театры, в концерты, слушали поэтов-футуристов, имажинистов. Семен Алексеевич не упускал возможности посетить интересную лекцию в Политехническом музее, побывать на выступлениях Шершеневича, Мариенгофа, Есенина, Маяковского. Очень любил Семен Алексеевич театр "Летучая мышь". Там часто выступали поэты и подчас разыгрывались бури. Аплодировали и свистели, радовались и шикали. В более поздние годы, приходя в театр, Семен Алексеевич частенько поглядывал наверх и говорил: "А как хорошо бывало на галерке…"».

Из воспоминания Р. Г. Лавочкиной

«Ла-5, особенно Ла-5ФН, и Ла-7 стали машинами качественно иного уровня. На рабочих высотах они могли на равных драться с «мессерами» и «фоккерами». С появлением этих истребителей исчезла необходимость эшелонировать боевые порядки по высоте. «Лавочкины» превосходили по скороподъемности немецкие самолеты и легко могли догнать их на горке. По сравнению с самым маневренным вариантом «Мессершмитта» — Bf.109G — истребитель Ла5Ф имел превосходства в вертикальном и горизонтальном маневре до высоты 3500 м, выше преимущество переходило к «мессеру», а вот FW 190 по маневренности «Лавочкин» превосходил во всем диапазоне высот. Ла-5ФН превосходил «Густава» уже до высот порядка 5000 м. На Ла-7 летчики легко догоняли FW 190 как в горизонтальном полете, так и на вертикали, а превосходство в маневренности позволяло зайти «фоккеру» в хвост на третьем-четвертом вираже. FW 190 превосходил Ла-7 только в скорости пикирования, за счет чего немцы могли вовремя «унести ноги» с места схватки».

Василий Алексеенко, Михаил Никольский «Истребители Лавочкина во Великой Отечественной войне»

8 фактов о Семене Лавочкине

Отец Семена Лавочкина был меламедом – учителем в еврейской школе.

Корпус самолета ЛаГГ-3 был сделан из дельта-древесины – нового на тот момент прочного материала из пропитанного формальдегидными смолами и спрессованного под высоким давлением древесного шпона. По легенде, Сталин, когда ему впервые продемонстрировали дельта-древесину, чтобы проверить ее негорючесть, попытался поджечь ее углями из своей трубки, а потом тщетно пытался поцарапать ножом.

На самолетах Лавочкина в войну летали такие знаменитые летчики, как Иван Кожедуб и Алексей Маресьев.

Семен Лавочкин четырежды становился лауреатом Сталинской премии (1941, 1943, 1946, 1948), был награжден многим орденами.

В 1958 году Лавочкин стал членом-корреспондентом АН СССР по отделению технических наук.

Воинское звание Семена Лавочкина – генерал-майор инженерно-технической службы (с 1942 года).

Самолет американского летчика Пауэрса был сбит над Уралом ракетой, созданной в КБ Лавочкина.

В первой половине 1950-х Лавочкин разработал беспилотный самолет-мишень Ла-17, прообраз современных беспилотных летательных аппаратов. Ла-17 выпускался до 1993 года, был создан разведывательный вариант в качестве беспилотного фронтового фоторазведчика.

Материалы о Семене Лавочкине

Статья о Семене Лавочкине в русской Википедии

Семен Лавочкин на сайте «Герои Страны»

Биография на сайт НПО имени Лавочкина

Статья о Семене Лавочкине в «Электронной еврейской энциклопедии»

Евстафьев М. Д. Долгий путь к «Буре»