Лукашенко проголосовал на выборах в парламент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил избирательный участок в Минске, на котором отдал свой голос в рамках парламентских выборов, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко проголосовал на избирательном участке №509 Старовиленского избирательного округа №105, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.

Вместе с президентом на избирательный участок приехал его младший сын Николай, который традиционно сопровождает отца на официальные и неформальные мероприятия.

11 сентября в Белоруссии проходят выборы в Палату представителей Национального собрания. 6018 избирательных участков будут работать в стране до 20 часов по местному времени. Более 32 тысяч внутренних и 827 иностранных наблюдателей следят за ходом выборов.