Лукашенко рассказал о договоренности с Россией по цене на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренность с Россией по цене на газ практически достигнута, сообщает «Интерфакс».

Выступая перед журналистами в Минске, Лукашенко отметил, что Москва «очень подвинулась в этом вопросе», и пояснил, что вечером 10 сентября участники переговоров «нашли точки соприкосновения, нашли приемлемые развязки».

«Только вчера закончили очередной раунд переговоров на уровне вице-премьеров. Практически договорились», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко также сообщил, что стороны переговоров «создали некий документ, за ночь привели его в порядок».

Напомним, Минск потребовал пересмотра цен на российский газ на фоне снижения газовых цен в Евросоюзе – вместо формулы «цена газа на Ямале плюс транзит» в Белоруссии хотят платить по принципу равной доходности со стоимостью экспорта газа в Европу. При этом белорусская сторона хочет оставить себе возможность вернуться к старой формуле, если цены на газ в Европе начнут расти.