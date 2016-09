Трамп назвал главную ошибку Клинтон в предвыборной кампании

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал критику его сторонников самой серьезной ошибкой Хиллари Клинтон, кандидата в президенты США от Демократической партии. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Трампа.

В заявлении говорится: «Разве не позор, что Хиллари Клинтон совершает серьезнейшую ошибку политического сезона, и вместо признания в этой нелепой атаке на американских избирателей она пытается перевернуть все с ног наголову, переиначивая слова и оскорбления, использованные в ее терпящей крах кампании? Впервые за долгое время ее истинные чувства вышли наружу ее нетерпимость и ненависть к миллионам американцев».

Это заявление последовало за выступлением Хиллари Клинтон, в ходе которого она назвала сторонников Трампа гомофобами, сексистами и исламофобами.

Hillary Clinton just had her 47% moment. What a terrible thing she said about so many great Americans!