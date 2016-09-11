Умер создатель мультфильма «Жил-был пес» Эдуард Назаров

Скончался режиссер и мультипликатор Эдуард Назаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Крок», президентом которого был Назаров.

В сообщении отмечается, что 74-летний Назаров длительное время болел: «Он давно болел, были проблемы с сосудами».

Эдуард Назаров известен как режиссер мультфильмов «Жил-был пес», «Про Сидорова Вову», «Принцесса и людоед», «Путешествие муравья». Был художником-постановщиком на серии мультфильмов о Винни-Пухе, рисовал «Каникулы Бонифация».

Работы Эдуарда Назарова неоднократно получали награды международных фестивалей. Эдуард Назаров – народный артист РФ, лауреат премии президента РФ (2013 год).