11 сентября 2016, 14:41
Конгресс ФИДЕ отказался выносить импичмент Илюмжинову
Члены генеральной ассамблеи конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отказались поддержать предложение о вынесении импичмента президенту организации Кирсану Илюмжинову, сообщает ТАСС.
Илюмжинов заявил агентству: «Позволили высказаться всем, и представитель Ямайки предложил вынести импичмент. Но глава по этике ФИДЕ позже объяснил, что с юридической точки зрения данная инициатива не может здесь обсуждаться. ФИДЕ же в очередной раз показала свою демократичность».
Слухи о подготовке импичмента появились еще в июле. Комментируя эти сообщения, Илюмжинов называл их ерундой.
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