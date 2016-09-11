Конгресс ФИДЕ отказался выносить импичмент Илюмжинову

Члены генеральной ассамблеи конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отказались поддержать предложение о вынесении импичмента президенту организации Кирсану Илюмжинову, сообщает ТАСС.

Илюмжинов заявил агентству: «Позволили высказаться всем, и представитель Ямайки предложил вынести импичмент. Но глава по этике ФИДЕ позже объяснил, что с юридической точки зрения данная инициатива не может здесь обсуждаться. ФИДЕ же в очередной раз показала свою демократичность».

Слухи о подготовке импичмента появились еще в июле. Комментируя эти сообщения, Илюмжинов называл их ерундой.