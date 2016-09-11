СМИ отметили приостановку разведывательных полетов США у границ России

Разведывательные самолеты США прекратили подлеты к российским границам в Крыму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

Отмечается, что в период с 5 по 10 сентября, когда на юге России проходили стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016», американские самолеты совершили беспрецедентное число подлетов к российским границам. Однако по завершении учений подобные инциденты практически прекратились.

Напомним, 8 сентября сообщалось о подлете трех американских самолетов. Аналогичный инцидент произошел 7 сентября.