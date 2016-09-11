КНДР потребовала признания статуса ядерной державы

Северная Корея требует признания ее статуса ядерной державы, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, сообщает Agence France-Presse.

Вскоре после заявлений КНДР об успешных ядерных испытаниях министр отметил: «Президент США Барак Обама пытается игнорировать стратегическое положение КНДР в качестве официально признанной ядерной державы. Однако это глупое отрицание очевидного факта».

Ранее генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил ядерные испытания КНДР. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился подготовиться к усилению санкций против Северной Кореей.