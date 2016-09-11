СМИ сообщили об угрозе ядерного взрыва в США в 2003 году

Агентство национальной безопасности США (АНБ) в 2003 году всерьез рассматривало угрозу ядерного взрыва в стране, пишет The Daily Beast со ссылкой на источники.

Как пишет издание, непосредственно перед Рождеством 2003 года глава АНБ генерал Майкл Хейден позвонил своему британскому коллеге Дэвиду Пепперу, чтобы обсудить попавшие в распоряжение АНБ свидетельства намерений террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) привести в действие ядерное взрывное устройство в Вашингтоне или непосредственно в штаб-квартире АНБ.

По данным АНБ, террористы преследовали цель парализовать американскую разведку. Для проверки реальности угрозы экспертов в области энергетики якобы разослали по крупнейшим городам США для выявления источников радиоактивного излучения.

В ходе телефонного разговора с Пеппером глава АНБ попросил британского коллегу принять на себя руководство разведывательной деятельностью в случае ядерного взрыва в США, утверждает источник The Daily Beast.