Дагестанского полицейского посмертно наградят за мужество в вооруженной расправе

Дагестанский офицер полиции Магомед Нурбагандов будет посмертно представлен к награде за мужество, которое он проявил во время вооруженного бандитского нападения, говорится в сообщении республиканского МВД.

Нападение было совершено в районе села Сергокала 10 июля. О том, что именно тогда произошло, стало известно после обнаружения телефона одного из бандитов.

«В записи на телефоне четко видно и слышно, как вооруженный бандит под дулом пистолета пытается заставить полицейского говорить на камеру, чтобы его друзья и братья ушли из правоохранительных органов. На это молодой полицейский сказал, обращаясь к своим родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов преступник выстрелил в сотрудника полиции», – говорится в сообщении республиканского МВД.

Бандит, сделавший эту запись, был ликвидирован в ходе спецоперации в городе Избербаш.