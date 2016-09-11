Поклонники Пелевина сообщили о кончине писателя

На странице крупнейшего русскоязычного фан-сообщества Виктора Пелевина в Facebook появилось сообщение о смерти писателя.

В сообщении говорится: «Друзья, поклонники, сегодня получили печальную весть из Германии: Виктор Олегович скончался минувшей ночью во время спиритического сеанса... Похороны послезавтра в Гельзенкирхене».

Однако данная запись вызвала скепсис пользователей интернета, предположивших, что «некролог» может быть рекламным ходом для привлечения внимания к новой книге Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», которая увидела свет 8 сентября.