В Москве нашли Porsche со «стреляющей свадьбы»

Сотрудники полиции задержали в Москве автомобиль Porsche, объявленный в розыск после сообщений о стрельбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Очевидцы рассказали, что находившийся в Porsche в свадебном кортеже мужчина открыл огонь во время следования кортежа по Ленинградскому проспекту столицы. Полиция объявила план «Перехват».

В столичном главке рассказали: «В ходе проводимой проверки сотрудниками ГИБДД разыскиваемая машина была обнаружена и остановлена на улице Покровка в центре Москвы». Водителя и пассажиров машины опрашивают.