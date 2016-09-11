СМИ рассказали о разработке Южной Кореей упреждающего удара по КНДР

В Южной Корее разработан план превентивного удара по КНДР, сообщает Yonhap со ссылкой на военных источники.

По данным собеседников агентства, план заключается в уничтожении столицы КНДР Пхеньяна, если руководство Северной Кореи займется подготовкой ядерной атаки: «Каждый район Пхеньяна, особенно те, где располагается северокорейское руководство, будет полностью уничтожен баллистическим ракетами и фугасными снарядами, как только Север покажет малейший признак использования ядерного оружия. Другими словами, столица Севера будет превращена в пепел и стерта с карты» (цитата по РИА Новости).

Сообщения о плане превентивного удара появились после заявлений КНДР об успешных испытаниях, якобы подтвердивших способность Пхеньяна оснастить баллистические ракеты ядерными боеголовками. Сейсмологи в Южной Корее заявили, что зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,0 – по их расчетам, мощность взрыва должна была составлять около 10 килотонн.

Вслед за этим генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил ядерные испытания КНДР.