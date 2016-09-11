США призвали сирийских повстанцев соблюдать перемирие

США настаивают на соблюдении повстанцами в Сирии условий нового перемирия, сообщает Reuters со ссылкой на письмо американского посланника Майкла Ратни.

Ратни, обращаясь к союзным США повстанцам, предостерегает от сотрудничества с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), которое могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Американский посланник также пишет, что повстанцы вправе предпринять меры для самообороны в случае возобновления авианалетов, в том числе сирийской и российской авиации.

Напомним, в ночь на 10 сентября по результатам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри российская и американская стороны согласовали новый план действий в Сирии, включающий прекращение огня с 12 сентября, создание совместного центра по размежеванию сил сирийской оппозиции и террористов, обязательство сирийских правительственных ВВС не наносить удары по силам оппозиции, разграничение районов в Сирии в зависимости от сферы действия воздушных сил США и России, а также обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.