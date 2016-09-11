Савченко попала в ДТП в Киеве

Депутат Верховной Рады Украины, бывшая военная летчица Надежда Савченко попала в аварию в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников интернет-издания, около 1:30 ночи 11 сентября автомобиль, пассажиркой которого была Савченко, вынужденно остановился, поскольку следовавший перед ним BMW пробил шину, поэтому водитель остановился для замены покрышки.

Водитель машины, следовавшей за автомобилем с Савченко, не успел затормозить и врезался в машину с нардепом. По словам очевидцев, мужчина был пьян, а тест на содержание алкоголя в крови показал 1,67 промилле.

В результате ДТП никто не пострадал.