Российский режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, сообщается на сайте премии.

Приза за лучшую режиссуру Кончаловский удостоился за фильм «Рай». При этом вместе с россиянином «Серебряного льва» получил также мексиканский режиссер Амат Эскаланте за ленту «Дикая местность».

Главный приз Венецианского кинофестиваля достался филиппинскому режиссеру Лаву Диасу. Звания лучшего фильма и «Золотого льва» удостоилась лента «Женщина, которая ушла».