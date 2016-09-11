11 сентября 2016, 09:40
Кончаловский получил «Серебряного льва»
Российский режиссер Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, сообщается на сайте премии.
Приза за лучшую режиссуру Кончаловский удостоился за фильм «Рай». При этом вместе с россиянином «Серебряного льва» получил также мексиканский режиссер Амат Эскаланте за ленту «Дикая местность».
Главный приз Венецианского кинофестиваля достался филиппинскому режиссеру Лаву Диасу. Звания лучшего фильма и «Золотого льва» удостоилась лента «Женщина, которая ушла».
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