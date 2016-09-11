В Белоруссии расследуют гибель члена сборной РФ по конному спорту

В Белоруссии продолжаются следственные действия в связи с гибелью 21-летнего члена сборной России по конному спорту Никиты Сотскова во время заезда, сообщает ТАСС.

Менеджер Федерации конного спорта России (ФКСР) по троеборью Анастасия Савина пояснила: «По предварительной информации, на подходе к последнему препятствию кросса лошадь совершила падение. Соответственно, произошел переворот всадника и лошади, что привело к гибели спортсмена».

Оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, следственные действия по факту гибели спортсмена продолжаются, отметила Савина.