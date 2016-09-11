11 сентября 2016, 19:05
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче шестого тура РФПЛ
Московский «Спартак» в дерби шестого тура российской футбольной премьер-лиги одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил на 25-й минуте встречи хавбек «Спартака» из Болгарии Ивелин Попов.
Трибуны после гола Ивелина #СпартакЛоко 🔴⚪️⚽️ pic.twitter.com/NQW5BKpInv— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 сентября 2016 г.
Эта победа вернула «Спартаку» лидерство в турнирной таблице РФПЛ – 16 очков (пять побед, одна ничья).
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