«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче шестого тура РФПЛ

Московский «Спартак» в дерби шестого тура российской футбольной премьер-лиги одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил на 25-й минуте встречи хавбек «Спартака» из Болгарии Ивелин Попов.

Эта победа вернула «Спартаку» лидерство в турнирной таблице РФПЛ – 16 очков (пять побед, одна ничья).