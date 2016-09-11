Глава польской комиссии заявил о новых аудиозаписях в деле о крушении Ту-154

Глава польской комиссии, которая расследует дело о крушении президентского самолета Ту-154, в котором погиб Лех Качиньский, рассказал в эфире TVP о новых аудиозаписях переговоров экипажа с российскими диспетчерами аэропорта в Смоленске.

По словам Вацлава Берчиньского, эти записи подтверждают, что диспетчеры могли ввести пилотов в заблуждение: «У нас есть записи. Они отличаются от того, чем мы располагали ранее. Также они отличаются от записей с вышки и самолета, которые у нас есть. Имеется явное противоречие» (цитата по РБК).

Берчиньский не рассказал, откуда взялись новые записи, однако уточнил: «Новые записи — непосредственно с вышки. Они находятся в противоречии с теми, которые мы до сих пор слышали».

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском упал самолет, в котором находился Лех Качиньский с супругой, ряд высокопоставленных чиновников и представителей военного командования Польши. 96 человек, находившиеся на борту, погибли.