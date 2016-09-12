Сирийская армия объявила о начале недельного перемирия

Правительственная армия Сирии объявила семидневный режим прекращения огня в рамках соглашения России и США, передает Reuters со ссылкой на заявление сирийских государственных телеканалов.

Режим прекращения огня начал действовать 12 сентября в 19:00 по Москве.

В заявлении сирийских военных говорится, что армия оставляет за собой право атаковать всех, кто нарушит перемирие.

В свою очередь, агентство Associated Press сообщает, что крупнейшие группировки повстанцев пока не заявили о присоединении к перемирию, хотя ранее источники утверждали, что они его поддержат. «Умеренная» оппозиция якобы сомневается в том, что армия президента Сирии Башара Асада в действительности будет соблюдать режим прекращения огня.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что в ночь на 12 сентября в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Перемирие наступило в полночь по местному времени (совпадает с московским). В российском МИДе уточнили, что перемирие должно продлиться 48 часов, затем – еще пять дней, а после этого начнет работу совместный исполнительный центр.

О перемирии в Сирии Москва и Вашингтон договорились накануне. Российская сторона обязалась повлиять на власти Сирии с тем, чтобы прекратились атаки всех участников перемирия. Помимо прекращения огня план России и США включает создание совместного центра по размежеванию сил сирийской оппозиции и террористов, обязательство сирийских правительственных ВВС не наносить удары по силам оппозиции, разграничение районов в Сирии в зависимости от сферы действия воздушных сил США и России, а также обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.