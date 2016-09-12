Запрет МПК оставил россиян без наград Кубка мира по танцам на колясках

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил награждать медалями российских участников на прошедшем в Санкт-Петербурге Кубке мира по танцам на колясках из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России (ПРК). Об этом ТАСС сообщил президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

Кроме того, россиянам не начислили рейтинговые баллы, которые позволили бы им выступать на чемпионатах Европы и мира.

«Статус этого мероприятия нам оставили с условием, что нашим спортсменам не начисляются очки за участие, и награждать их медалями МПК мы не имеем права», — сказал Гутников.

Турнир проводится под эгидой МПК, поэтому на него было распространено решение о дисквалификации ПКР.

«Да, действительно, произошла такая ситуация», — подтвердила информацию пресс-секретарь Федерации спортивных танцев на колясках России Ирина Людиновскова.

7 августа стало известно, что паралимпийская сборная России в полном составе была отстранена от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

1 сентября МПК отклонил индивидуальные заявки российских спортсменов на участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.