Оппозиция впервые за 16 лет прошла в парламент Белоруссии

В ходе парламентских выборов, прошедших в Белоруссии 11 сентября, в Национальное собрание страны прошли представители оппозиции. Это следует из данных Центризбиркома Белоруссии, которые публикует БЕЛТА.

Представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая прошла в парламент по итогам голосования в Октябрьском избирательном округе Минска.Объединенная гражданская партия последний раз смогла пробиться в белорусский парламент в 2000 году, отмечает РБК.

Еще один оппозиционер, заместитель председателя Общества белорусского языка, научный сотрудник Института языкознания Академии наук Елена Анисим, избрана в Столбцовском округе Минской области.

Явка избирателей на выборах членов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии шестого созыва составила 74,32%, отмечают в белорусском ЦИК.

Проголосовал на выборах и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал депутатов настроиться на трудную и тяжелую законотворческую работу: «Стремление во власть – это нормальные амбиции нормальных людей. Но чтобы оно не осталось банальным, надо понимать, что попав в эту власть в качестве, допустим, депутата, тебе все равно придется выполнять очень тяжелые вещи: заниматься законотворчеством и выполнять обещанное, делать полезное для государства и народа».