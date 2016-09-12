Белорусские оппозиционеры потребовали провести новые выборы

В Минске проходит акция протеста представителей белорусской оппозиции: участники акции, недовольные прошедшими в стране 11 сентября парламентскими выборами, направились к зданию Центризбиркома страны, передает РИА Новости.

После митинга на Октябрьской площади около сотни человек отправились к зданию ЦИК, требуя провести новые выборы.

Ранее сообщалось, что по результатам выборов в Палату представителей Национального собрания Белоруссии прошли два представителя оппозиции.