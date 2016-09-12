12 сентября 2016, 19:18
Белорусские оппозиционеры потребовали провести новые выборы
В Минске проходит акция протеста представителей белорусской оппозиции: участники акции, недовольные прошедшими в стране 11 сентября парламентскими выборами, направились к зданию Центризбиркома страны, передает РИА Новости.
После митинга на Октябрьской площади около сотни человек отправились к зданию ЦИК, требуя провести новые выборы.
Ранее сообщалось, что по результатам выборов в Палату представителей Национального собрания Белоруссии прошли два представителя оппозиции.
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