Наблюдатели СНГ и ШОС признали выборы в Белоруссии демократическими

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии были более открытыми и демократическими по сравнению с предыдущими, сообщает ТАСС.

По мнению Лебедева, прошедшие выборы также были более прозрачными и организованными. По его словам, в Белоруссии было «обеспечено свободное волеизъявление граждан, выборы проведены в соответствии с конституцией и избирательным законодательством республики».

В свою очередь наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также заявили, что прошедшие выборы в Белоруссии были проведены в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что в ходе парламентских выборов в Белоруссии в Национальное собрание страны прошли представители оппозиции. В частности, представитель оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая прошла в парламент по итогам голосования в Октябрьском избирательном округе Минска. Объединенная гражданская партия в последний раз смогла пробиться в белорусский парламент в 2000 году.

11 сентября в Белоруссии прошли выборы в Палату представителей Национального собрания. На территории республики работали 6018 избирательных участков. Более 32 тысяч внутренних и 827 иностранных наблюдателей следили за ходом выборов.