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12 сентября 2016, 13:15
происшествия теракт Турция

В результате нового взрыва в Турции пострадали 27 человек

В провинции Ван на востоке Турции взорвался заминированный автомобиль. Взрывное устройство находилось в машине между зданиями администрации провинции и полицейским участком. Пострадали 27 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, передает CNN Turk со ссылкой на заявление главы управления безопасности провинции Суата Экиджи. 

По версии представителей администрации Вана, мишенью теракта было здание правящей Партии справедливости и развития.  

Отметим, что за последние месяцы в Турции было несколько терактов. Власти страны возлагали ответственность на представителей «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в России), а также представителей Рабочей партии Курдистана.

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