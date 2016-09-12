В Китае построили самый высокий в мире навесной мост

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая завершено строительство основного пролета навесного моста «Бэйпаньцзян». Высота моста над рекой составляет 565 метров, что делает его самым высоким в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное китайское телевидение.

Новый мост является частью автомагистрали, связывающей восточный город Ханчжоу и Жуйли.

Строительство «Бэйпаньцзяна» началось в 2013 году. Длина подвесного моста составляет 1341 метр. Его планируется запустить до конца 2016 года.

Строительство сооружения обошлось в 1,2 млрд долларов, сообщает South China Morning Post.

Китай также запланировал инвестирование средств в транспортную инфраструктуру в размере 5,5 трлн долларов. Деньги пойдут на реализацию еще 303 проектов инфраструктуры.