Кэмерон покинет британский парламент

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался от полномочий парламентария, сообщил телеканал ITV.

«На мой взгляд… в обстоятельствах моей отставки невозможно быть должным парламентарием-заднескамеечником, будучи бывшим премьером», — сообщил Кэмерон телеканалу.

Он сказал, что «тяжело и долго» думал над этим решением и только потом объявил о своем решении избирателям. Кэмерон подчеркнул, что полностью поддержит нового депутата, который придет на его место.

Он также сообщил, что уже обсудил свое решение с новым премьером Великобритании Терезой Мэй, и она полностью его поддерживает.