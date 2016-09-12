СМИ рассказали о выемке документов в офисе Центробанка

Следственный комитет РФ провел выемку документов в офисе Центрального банка России в Москве. Изъятие проходило с участием представителей ОМОН. Об этом пишет газета «Ведомости».

Как сообщают источники издания, выемка документов может быть связана с ситуацией вокруг Международного акционерного банка (МАБ). В феврале 2016 года Центробанк отозвал лицензию у МАБа из-за ошибочной оценки кредитных рисков. При этом обнаружилась пропажа более 6 млрд рублей ФГУП «Алмазювелирэкспорт».

По версии следствия, денежные средства ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находящиеся на депозите МАБа, были выведены топ-менеджерами предприятия Виктором и Борисом Афониными за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Хищение средств предположительно длилось с 2007 по 2011 годы.

Центробанк подтвердил, что СКР проводил следственные мероприятия, однако отметил, что мероприятия были «в отношении отдельных сотрудников Банка России», ссылаются «Ведомости» на пресс-службу ЦБ.

«(ЦБ) всецело заинтересован в том, чтобы лица, совершившие незаконные действия в отношении кредитных организаций, их вкладчиков и кредиторов, были выявлены и наказаны, в том числе если такие лица оказались сотрудниками Банка России», - говорит пресс-служба Центробанка.