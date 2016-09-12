В ночь на 12 сентября в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри.

Перемирие наступило в полночь по местному времени (совпадает с московским). Как отмечает ТАСС, вступление в силу режима прекращения огня в Сирии совпало с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).

Накануне, 11 сентября, американский посланник Майкл Ратни обратился к сирийским повстанцам с призывом соблюдать условия перемирия и воздержаться от сотрудничества с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) – это могло бы привести к катастрофическим последствиям, отмечает Ратни.

Помимо прекращения огня договоренность России и США включает создание совместного центра по размежеванию сил сирийской оппозиции и террористов, обязательство сирийских правительственных ВВС не наносить удары по силам оппозиции, разграничение районов в Сирии в зависимости от сферы действия воздушных сил США и России, а также обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.