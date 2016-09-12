СМИ сообщили о предъявлении обвинений фигурантам дела «Реновы»

Генеральному директору ПАО «Т Плюс» Борису Вайнзихеру и совладельцу «Реновы» Евгению Ольховику грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

«Обоим фигурантам уголовного дела - и Вайнзихеру, и Ольховику - предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере"», - уточнил собеседник агентства.

Еще один фигурант дела, бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, объявлен в розыск.

На данный момент Следственный комитет РФ (СК РФ) по Республике Коми не представляет официальной информации о ходе расследования дела.

По версии следствия, в период с 2007 по 2014 годы руководство «Реновы» и подконтрольной ей «Т Плюс» передавала взятки общей суммой 800 млн рублей руководству Коми за выгодные тарифы на поставку тепла и электричества, а также иные льготы.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя правительства Коми Константин Ромаданов выразил готовность сотрудничать со следствием и дал показания против «Т Плюс». Также сотрудничает со следствием обвиняемый в получении взятки бывший руководитель службы по тарифам республики Коми Илья Перваков. На основании данных показаний суд арестовал Вайнзихера и Ольховика.