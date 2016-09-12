ДНР обвинила украинские спецслужбы в использовании детей-диверсантов

Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о раскрытии агентурной сети спецслужб Украины, в которую входили несовершеннолетние.

Игорь Рицко, сотрудник украинских спецслужб, в мае 2015 года шантажом склонил жителя города Ясиноватая Богдана Ковальчука 1998 года рождения к сотрудничеству, говорится в сообщении.

Группа в составе несовершеннолетних Арсения Белавина, Владислава Пазушко, Дениса Хмеленко, Дениса Коваля совершила подрывы двух автомобилей, принадлежащих гражданам ДНР, утверждают в МГБ. За совершенное преступление малолетние преступники получили 5 тысяч гривен, причем Ковальчук и Белавин втянули в свою группу еще двух подростков, заявляют в ведомстве.

Следствие выяснило, что с мая 2015 года по июнь 2016 группа в этом составе совершила подрывы автомобилей гражданских лиц, военной машины связи, МТЛБ, служебного автомобиля Ясиноватского городского отдела МВД и других гражданских и военных объектов, говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.