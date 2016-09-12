Глава ЦИК допустила возможность нарушений в текущей избирательной кампании

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова допустила возможность нарушений в текущей избирательной кампании из-за неточного знания законодательства или нечеткости некоторых норм, передает РИА Новости.

«Конечно, избирательная кампания не может быть стерильной, чтобы вообще никаких нарушений не было, но в принципе, она идет вполне нормально», — цитирует агентство слова главы ЦИК.

Элла Памфилова пояснила, что «усложненность» и нечеткость нового законодательства о выборах привели к тому, что многие кандидаты «не до конца правильно ориентируются». Уже после выборов она пообещала проанализировать эти минусы и внести соответствующие уточнения в законодательную базу.

Элла Памфилова при этом подчеркнула, что ЦИК предпринимает «превентивные и профилактические меры», которые минимизируют возможные нарушения во время избирательной кампании. «Это дало свои результаты, поэтому, в принципе, весь предвыборный этап идет вполне приемлемо, нормально», — добавила она.