У Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию

У кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон диагностировали пневмонию еще 9 сентября, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление предвыборного штаба Клинтон.

Напомним, 11 сентября 68-летней Клинтон стало плохо на церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Кандидат в президенты внезапно покинула мероприятие, причем по словам очевидцев Клинтон поднялась в свой микроавтобус, поддерживаемая охранниками, оступилась и обронила туфлю. Затем Клинтон отправилась в квартиру своей дочери Челси. Через два часа после этого Клинтон снова вышла на публику и заверила всех в прекрасном самочувствии.

Врач Клинтон Лиза Бэрдак отметила в заявлении, что кандидат в президенты ранее страдала от кашля, вызванного аллергией: «В пятницу, на фоне усиления ее продолжительного кашля, у нее диагностировали пневмонию. Ей назначили антибиотики и порекомендовали покой и изменение графика».

Во время мемориальной церемонии Клинтон перегрелась и испытывала обезвоживание, указывает врач. Дальнейший осмотр показал, что водный баланс восстановлен, Клинтон поправляется, заявила Бэрдак.

Тем не менее, Клинтон отменила ряд запланированных ранее поездок, в частности, в Калифорнию, где должна была выступить с речью по экономическим вопросам, посетить ряд мероприятий по сбору средств и принять участие в записи ток-шоу «Эллен». Поездка Клинтон в Лас-Вегас 14 сентября остается под вопросом.

Случившееся подогрело обсуждение состояния здоровья Клинтон и вновь подняло вопрос, не следует ли ей сосредоточиться на собственном состоянии вместо президентской гонки. Конкурент Клинтон от республиканцев Дональд Трамп ранее заявлял, что экс-госсекретарю и бывшей первой леди не хватает сил и выносливости для руководства страной, а также заявлял, что Клинтон измотана и слишком много спит.

Однако после инцидента 11 сентября Трамп воздержался от комментариев по поводу здоровья соперницы. Более того, Трамп под угрозой увольнения запретил своим сотрудникам делать какие-либо заявления в данной связи, сообщает CNN.