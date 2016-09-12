В Демпартии США нашли замену Клинтон в случае снятия с выборов

В случае отказа Хиллари Клинтон от участия в выборах президента США по состоянию здоровья Демократическая партия намерена предложить избирателям кандидатуру нынешнего вице-президента Джо Байдена или Берни Сандерса, ранее проигравшего на праймериз. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как заявили в Демократической партии США, после появления сообщений о болезни партийного кандидата на президентский пост, демократы вступили на «неизведанную политическую территорию» По данным издания, Демпартия может созвать экстренное заседание, чтобы рассмотреть возможную замену Хиллари Клинтон. При этом новый кандидат будет выбран только в случае, если экс-госсекретарь сама откажется от участия в выборах.

Согласно партийному уставу, новый кандидат должен быть выбран большинством голосов на специальной встрече представителей Национального комитета демократов.

Ранее в предвыборном штабе Клинтон сообщили, что у кандидата в президенты США от Демократической партии 9 сентября диагностировали пневмонию.

68-летней Хиллари Клинтон стало плохо на церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Политик внезапно покинула мероприятие. По словам очевидцев, Клинтон поднялась в свой микроавтобус, поддерживаемая охранниками, оступилась и обронила туфлю. Через часов после этого происшествия она снова вышла на публику и заверила всех в прекрасном самочувствии.