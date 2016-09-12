Экспертиза «Полит.ру»: Поддержка Россией КНР в спорах вокруг Южно-Китайского моря беспокоит всех

Многие государства, в особенности страны региона, беспокоит вопрос, насколько далеко Россия, отчасти поддержавшая КНР в спорах вокруг Южно-Китайского моря, намерена зайти. Такое мнение высказал «Полит.ру» эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, отвечая на вопрос, почему к совместным российско-китайским учениям в Южно-Китайском море приковано внимание СМИ.

«Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года. Ранее учения проводились обычно либо в Восточно-Китайском море, либо у берегов России в Японском море. Решение провести совместные с Китаем учения в Южно-Китайском море в период, когда здесь обострились территориальные споры между Китаем и рядом стран АСЕАН, имело серьезный политический резонанс, поскольку было воспринято как признак отхода России от своей прежней позиции нейтралитета по отношению к конфликтам между странами региона.

Как и раньше, Россия не поддерживает позиций ни одной из сторон по собственно территориальному вопросу. Но раньше Россия избегала вообще любых действий и жестов, которые могли бы быть интерпретированы как поддержка позиций Китая с одной стороны или Филиппин и Вьетнама (основные оппоненты КНР) с другой. В последние же месяцы Россия сначала на высоком уровне осудила вмешательство в конфликт "внерегиональных держав" (т.е. США, которые пытаются выступать "защитником" интересов стран АСЕАН перед лицом КНР), затем было объявлено о проведении совместных учений, а на саммите G20 наш президент еще и поддержал мнение Китая о нелегитимности решений Гаагского арбитража по иску Филиппин к Китаю в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Таким образом, Россия стала первой крупной страной, оказавшей КНР пусть ограниченную, но поддержку в спорах вокруг Южно-Китайского моря, и всех (особенно страны региона) беспокоит, насколько далеко она зайдет», – объяснил Василий Кашин.

Напомним, еще в июле власти Китая заявляли, что учения будут носить обычный характер и не направлены на другие страны. Однако они проходят на фоне территориального спора Китая с Японией, Вьетнамом и Филиппинами. КНР претендует на большую часть Южно-Китайского моря, хотя третейский суд в Гааге уже постановил, что у нее не может быть на это оснований.

