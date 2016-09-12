Банки попросили ЦБ разрешить запрашивать кредитную историю без согласия клиента

Ассоциация региональных банков «Россия» направила письмо Центробанку с просьбой отменить обязательное согласие граждан на запрос в бюро кредитных историй (БКИ), пишет «Коммерсантъ».

Инициатива представителей банковского сообщества подразумевает, что закон «О кредитных историях» будет изменен таким образом, что банки смогут запрашивать кредитные истории граждан без их согласия.

«Логично, чтобы данные о кредитной истории заемщика раскрывались в момент его обращения за кредитом», — заявил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов, отметив, что регулятор может рассмотреть данную инициативу, однако ожидает от авторов предложения весомых аргументов.

По данным «Коммерсанта», Ассоциация региональных банков «Россия» также просит ЦБ сделать полученное согласие гражданина бессрочным.