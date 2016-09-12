Минфин предложил ужесточить условия размещения госсредств в банках

Миниcтерство финансов РФ намерено ужесточить регулирование денежных потоков объемом более 1,5 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

В перспективе, все банки, которые будут претендовать на госсредства в качестве пассивной базы, должны будут получить рейтинг либо Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), либо другого аккредитованного агентства.

Как пояснили в Минфине, целью данной инициативы является минимизация потерь госсредств. По данным АКРА, только в банках с отозванной лицензией за три года у государственных структур «пропало» не менее 250 млрд рублей.

Алексей Моисеев уточнил, что проекты соответствующих нормативных актов будут разосланы на согласование уже в сентябре. На первом этапе рейтинги будут регулировать размещение средств Федерального казначейства, но будут и другие регулирующие документы, обсуждение которых также предстоит провести в текущем месяце.