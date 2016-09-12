Часть праха Дэвида Боуи развеяли на фестивале Burning Man

Прах Дэвида Боуи был развеян в начале сентября на фестивале Burning Man в пустыне Невада, пишет Аceshowbiz.

С разрешения вдовы его крестник взял часть праха рок-музыканта и привез на фестиваль, который Боуи одобрял.

Около 70 человек почтили его память в специальном здании, которое на время проведения фестиваля становится Храмом для всех собравшихся, и сжигается с тем, чтобы быть построенным через год.

«Мы играли музыку Боуи, и некоторые нарисовали на лице молнию в его честь», — сообщил один из участников церемонии.

Дэвид Боуи скончался через несколько дней после своего 69-летия. Он боролся с раком полтора года. Его вдова Иман сделал публичное заявление о его смерти в Нью-Йорке на Неделе моды. Она была в ожерелье с именем «Дэвид», авторства дизайнера Эди Слимана, и пообещала не снимать его до последнего дня ее жизни.