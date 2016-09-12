В Новосибирске найден мертвым чемпион России по хоккею

Известный хоккеист Петр Девяткин обнаружен мертвым в Новосибирске, сообщает «Спорт-Экспресс».

Тело 39-летнего хоккеиста нашли полицейские. Другие подробности не приводятся.

В 1995 году Девяткин в составе московского «Динамо» стал чемпионом России. В 1998 году выступал на Олимпиаде в Нагано за сборную Казахстана, которой удалось дойти до четвертьфинала. В 1999 году в составе казахстанской сборной стал чемпионом Азиатских игр.

В последние годы Девяткин работал детским тренером на Сахалине.