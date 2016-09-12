С имущества бывшего главы «Русгидро» снят арест

Решением Мосгорсуда прекращено апелляционное производство и снят арест с имущества бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода. Об этом сообщает ТАСС.

«Следователем было заявлено ходатайство о снятии ареста с имущества и прекращении апелляционного производства. Суд постановил апелляционное производство прекратить», — огласил решение судья.

Арест был наложен на три квартиры в Москве, жилой дом и хозяйственный блок в Мытищинском районе Подмосковья, девять земельных участков в том же районе, а также одно машиноместо. Однако, по словам Дода, квартиры были проданы им 10 лет назад.

Евгений Дод подозревался в мошенничестве, совершенном путем подделки финансового отчета компании и неправомерном завышении собственной премии на 73,2 млн рублей.

По обвинению в мошенничестве был арестован главный бухгалтер – начальник департамента корпоративного учета и отчетности компании Дмитрий Финкель.

В августе 2016 года родственники бывшего главы «РусГидро» Евгения Дода перечислили на счет компании 73,2 млн рублей. Сумма полностью возместила премию, которую, по данным следствия, он себе завысил.

15 августа статья обвинения Евгения Дода была переквалифицирована с мошенничества на растрату денежных средств.