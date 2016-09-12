В ВМФ России рассказали о цели совместных учений с Китаем

В акватории Южно-Китайского моря стартовали российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2016». Учения проводятся в целях укрепления обороны стран от силового воздействия, а также для организации и отработки взаимодействия. Об этом сообщает РБК.

«Наше взаимодействие направлено не против кого-то, а направлено на защиту наших взаимных интересов, обеспечение безопасности во всех районах мирового океана», - цитирует слова заместителя командующего ВМФ РФ Александра Федотенкова РИА Новости.

Представитель Минобороны по ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало подчеркнул, что совместные учения не имеют отношения к текущей политической обстановке и носят ежегодный характер, сообщают «Известия».

В ходе мероприятия военно-морские силы России и Китая отработают совместные действия по обнаружению, спасению судов, а также оборонительные действия кораблей на якорной стоянке.

Активная фаза учений запланирована на 15-19 сентября 2016 года.