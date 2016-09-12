Эрдоган в твиттере поздравил мусульман с Курбан-байрамом на русском языке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем твиттере поздравил мусульман всего мира с праздником жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрамом) на десяти языках, в том числе русском.

«Поздравляю весь исламский мир с праздником Курбан-байрам и желаю, чтобы этот праздник принес всему человечеству мир, добро и благополучие», — написал Эрдоган в своем микроблоге.

Поздравляю весь исламский мир с праздником Курбан-байрам и желаю, чтобы этот праздник принес всему человечеству мир, добро и благополучие! — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 12 сентября 2016 г.

Аналогичное поздравление размещено на его странице на турецком, арабском, азербайджанском, боснийском, английском, французском, немецком, а также на двух курдских языках.

Ранее 12 сентября президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.