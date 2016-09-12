Жертвами наводнения в КНДР стали 133 человека

В результате наводнения на северо-востоке КНДР погибли 133 человека, около 400 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на данные ООН.

В оказании срочной помощи нуждаются еще 140 тысяч человек. Десятки тысяч жилых домов и зданий полностью разрушены. На данный момент мобилизована вся техника и сотрудники экстренных служб страны для ликвидации последствий стихийного бедствия. Также содействие властям оказывают международные гуманитарные организации.

Наводнение в КНДР стало сильнейшим с 1945 года. Оно стало следствием тайфуна «Лайонрок». Тайфун также задел территорию Приморского края, где на ликвидацию последствий наводнения выделено 1,2 млрд рублей.