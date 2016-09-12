Мария Гайдар подала прошение о выходе из российского гражданства
Дочь первого министра финансов РФ Егора Гайдара, советник главы Одесской области Украины Мария Гайдар решила отказаться от российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную в МВД России.
«В главное управление по вопросам миграции МВД России поступило обращение гражданки России М.Е. Гайдар, в котором она сообщает "о желании выхода из гражданства России в связи с вступлением в гражданство Украины и нежеланием жить и работать в России"», — цитирует агентство текст релиза.
В 2015 году Мария Гайдар переехала из России на Украину, где была назначена заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В мае 2016 года она покинула этот пост из-за нового закона о госслужбе на Украине, который запрещает занимать государственные должности гражданам с каким-либо иным гражданством, кроме украинского.