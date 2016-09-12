Samsung потерял 22 млрд долларов за два дня

Корпорация Samsung за два дня потеряла около 22 млрд долларов капитализации, сообщает Bloomberg.

На закрытии торгов в пятницу, 9 сентября, стало известно, что акции компании упали на 11%. По данным агентства, это самое большое снижение с 2008 года.

Падение котировок связано с отзывом телефонов Galaxy Note 7. Компания порекомендовала обладателям гаджета прекратить им пользоваться и как можно быстрее бесплатно обменять на новый телефон.

Крупнейшая авиакомпания Пакистана PIA (Pakistan International Airlines) запретила пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Note 7 на своих авиарейсах. Главным аргументом названо противоречие нормам безопасности самолета и пассажиров.

Ранее о запрете на провоз смартфона в ручной клади из-за угрозы возгорания сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

О запрете на использование Samsung Galaxy Note 7 заявили авиакомпании ОАЭ, Индонезии, Индии, Австралии и Финляндии.