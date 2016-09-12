Выборы президента Австрии перенесли из-за клея

2 октября должны были состояться повторные выборы президента Австрии. Однако было принято решение об их переносе на неопределенный срок из-за некачественного клея на конвертах для голосования. Об этом сообщает YAHOO News.

«Дефектные конверты голосования имеют клей на верхней кромке и на стороне. Они отклеиваются и створка все еще может легко открываться и закрываться даже после 20-25 минут», - сказал министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка журналистам.

«Мы будем просить, чтобы парламент одобрил отсрочку выборов», - сказал Соботка. Предположительной датой президентских выборов министр назвал 27 ноября или 4 декабря.

Австрия остается без президента с 8 июля, после отставки Хайнца Фишера. Обязанности президента исполняет спикер парламента.

Отметим, что в Австрии уже прошли два тура выборов президента, которые состоялись 24 апреля и 22 мая. По результатам майских выборов победителем стал независимый кандидат Александр Ван дер Беллен. Однако, решением Конституционного суда победа Ван дер Беллена была отменена. Причиной такого вердикта стали многочисленные нарушения в ходе выборов и подсчета голосов избирателей.