«Голос» назвал предвыборную кампанию самой вялой за десять лет

Движение «Голос», занимающееся наблюдением за выборами в России, назвало предвыборную кампанию 2016 года «самой вялой и неактивной» за десять лет, передает телеканал «Дождь».

В докладе организации об освещении выборов в СМИ отмечается, что одной из причин низкой интенсивности избирательной кампании является то, что она пришлась на пору летних отпусков. Кроме того, наблюдается пассивность самих участников выборов. Нынешняя кампания сравнивается аналитиками с выборами в Госдуму 2007 и 2011 годов.

В своем исследовании «Голос» проанализировал в общей сложности более 700 тысяч сообщений в СМИ в период с марта 2016 году. Были отслежены материалы в 22598 изданиях.

Как удалось выяснить, больше всего внимания СМИ в ходе кампании уделяют «Единой России», на втором месте по числу упоминаний в СМИ идет КПРФ, третье место делят ЛДПР и «Справедливая Россия». Характер упоминаний о «партии власти» более нейтральный, чем в 2011 году. В нынешней компании количество негативных материалов составляет девять процентов от всего потока информации, а на прошлых выборах таких было 20 процентов. Всего позитивных упоминаний «Единой России» было в три раза больше, чем КПРФ, в четыре раза больше, чем ЛДПР и «СР», и в 50 раз больше, чем «Парнаса».