Штаб Клинтон пообещал отчитаться о ее здоровье

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон обнародует данные о состоянии ее здоровья. Об этом заявил в эфире телеканала MSNBC представитель Клинтон Брайан Фэллон.

Комментируя инцидент во время мемориальной церемонии в Нью-Йорке, Фэллон подчеркнул, что Клинтон не теряла сознание. В штабе заранее знали о недомогании Клинтон, подтвердил ее представитель. Он также отверг наличие связи между случившимся 11 сентября и заявлением Клинтон в 2012 году о том, что после травмы у нее возникли проблемы с памятью.

Фэллон сообщил, что Клинтон вернется к предвыборной кампании в середине текущей недели. Напомним, ранее стало известно об отмене поездки Клинтон в Калифорнию.

Вслед за инцидентом с Клинтон в Нью-Йорке в СМИ появились сообщения о том, что в Демократической партии допускают отказ бывшего госсекретаря от дальнейшего участия в предвыборной гонке. В этом случае ее место могут занять нынешний вице-президент США Джо Байден или Берни Сандерс, ранее проигравший Клинтон на праймериз.